Climão entre Xuxa e Jane di Castro no Baile da Vogue 2020

Xuxa estava impossível no Baile da Vogue 2020, no badalado Copacabana Palace, na última sexta-feira (7). Assediada até o último fio de cabelo na cor rosa pink - sim, ela pintou exclusivamente para o evento- a apresentadora foi tietada por Jane di Castro e maldita hora em que perguntou se a cantora ainda morava em Osvaldo Cruz, já que ela mesma lembrou que as duas foram praticamente vizinhas. Xuxa morou durante anos em Bento Ribeiro, bairros bem próximos na zona norte do Rio. Jane não gostou, fechou a cara e avisou que, hoje, mora bem em frente ao famoso hotel da Avenida Atlântica. Que climão, hein? Pano rápido!