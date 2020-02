Neta de Milton Neves esquece a letra, mas é aprovada no 'The Voice Kids'

Milton Neves quase morreu do coração com a apresentação de sua neta Mabê Neves, de 11 anos, nas audições às cegas do 'The Voice Kids'. Sim, a garota que esqueceu a letra 'Eu Só Queria te Amar', da cantora Laís, é parente do apresentador esportivo da Band. No final do programa de hoje, ele declarou o seu amor e orgulho por Mabê: "Vovô tá chorando aqui, viu? Parabéns, meu amor!!!!".

A menina emocionou os jurados com sua reação ao notar que Carlinhos Brown havia virado a cadeira, nos últimos segundos da canção."O Brown virou. Você percebeu?", questionou Claudia Leitte. Foi só aí que Mabê se deu conta e correu para abraçar Brown, agradecendo a aprovação aos prantos. "Foi um dos momentos mais bonitos que vivi aqui", definiu Simaria, que também fez questão de agradecer ao Brown.