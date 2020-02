Vídeo: Gabi Martins chora no quarto do líder: 'Eu não consigo mais acreditar no amor'

A aproximação de Guilherme e Bianca na festa 'Guerra e Paz', no 'BBB20' teve consequências para Gabi Martins. Na tarde deste domingo (8), ela procurou Bianca - que estava na sala, deitada no colo de Gui ao lado de outros brothers - para esclarecer a situação. Depois da conversa - em que Bianca tranquiliza a cantora -, ela vai para o quarto do líder e desaba a chorar.

Dentro do quarto do líder, ela se agarra na foto da mãe e começa a desabafar: "Na hora eu vi, fiquei muito chateada. Deixei passar. Agora que ela falou que eu vi. Todo mundo que eu gosto dá errado. Eu não consigo mais acreditar no amor. Por que todo mundo que eu gosto da errado? Eu não quero mais gostar de ninguém. Dói muito".

Guilherme, Mari e Bianca conversam do lado externo da casa sobre Flay, que tomou as dores de Gabi e foi tirar satisfações com o modelo: "Eu acho que você não tem que mudar nada em relação a Gabi por causa da Flay", disse Bianca pra Guilherme.

Percebendo a situação, Marcela foi até o quarto do líder e Gabi disse que Bianca confessou ter 'dado mole' para o Gui.