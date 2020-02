Gabriel Diniz é homenageado em bloco tradicional do Carnaval de Recife

O cantor Gabriel Diniz, falecido em um acidente aéreo no mês de maio do ano passado, recebeu uma homenagem do bloco de Carnaval de Recife, De Bar em Bar, ontem à noite. Conhecido como embaixador do evento, o paraibano de adoção, já que nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso, teve várias de suas fotos espalhadas pelos camarins do Centro de Convenções. Vale lembrar que a agremiação começa a desfilar nas ruas da capital de Pernambuco e termina sua apresentação no espaço, onde tem um palco com shows de artistas convidados da folia.