Alok jura que não teve culpa da madrugada quente no 'BBB20': "Tentei levar a paz"

Alok colocou fogo na pista no início da festa 'Guerra e Paz' no 'BBB20'. Depois da apresentação do DJ internacional, a casa pegou fogo com as investidas de Daniel em cima da Marcela, a crise de ciúmes do Pyong, o clima de azaração entre Boca Rosa e Guilherme bem na frente de Gabi, ficante do modelo bonitão. De olho no reality, Alok jura que não teve culpa de nada."O que foi aquilo ontem, galera? Olha, eu juro que não tive nada a ver com isso. Vou até perguntar para o meu produtor o que ele colocou naquela fumaça (rs). O tema era 'Paz e Guerra' e eu tentei levar a paz, mas acho que foi guerra.

