Namorado de Bianca Andrade apaga todas as fotos com ela

Pelo andar da carruagem, Diogo Melim não digeriu muito bem a 'investida' de Bianca Andrade em Guilherme na festa 'Guerra e Paz', do 'Big Brother Brasil'. No evento, que aconteceu no último sábado (8), ela disse pro Guilherme se afastar porque ela queria beijá-lo. A primeira providência do cantor, no domingo de manhã, foi restringir os comentários em sua página no Instagram. À noite, ele apagou as fotos com a namorada (ou seria ex?).

Para quem vive em rede social, o fato de ele ter apagado as fotos significa, no mínimo, que a relação não está boa. A coluna, que é do bem, torce para que Boninho coloque a banda Melim para tocar em uma festa do 'BBB' só para que eles possam ter uma 'DR' e resolver a relação. Pena que ninguém lê essa coluna...