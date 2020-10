Jane Di Castro reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 14:19 | Atualizado 23/10/2020 15:06

Cantora, artista performática e embaixadora do turismo no Rio de Janeiro, a carioca Jane di Castro, de 73 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (23), vítima de um câncer no fígado em um hospital em Ipanema no Rio de Janeiro.

Jane foi casada por 47 anos com Otávio Bonfim e uma das defensoras na luta dos direitos da comunidade LGBTQI+. Ao lado de grandes nomes da cena gay como Rogéria, Camille K, Eloína dos Leopardos e Brigitte de Búzios entre outras, estreou o o espetáculo 'Divinas Divas' em 2004 que ficou em cartaz durante 10 anos. O espetáculo relembrava a trajetória de travestis e transformistas de Copacabana. Também foi dirigida por Bibi Ferreira no espetáculo 'Gay Fantasy' ao lado de Rogéria, Marlene Casanova e do ator Ney Latorraca.

Publicidade

A coluna lamenta muitíssimo a perda desta grande artista brasileira.