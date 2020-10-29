Famosos como MC Rebecca, GAAB, MC Leo da Baixada, MC Tikão, Richarlison, PK, Kamila Filho, Jonathan Costa entre outros postaram mensagens de solidariedade ao cantor nas redes sociais.
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URGEEEENTE FAMÍLIA !! É COM MUITA TRISTEZA NO CORAÇÃO QUE VENHO INFORMAR TODOS MEUS FÃS E AMIGOS DE PROFISSÃO, QUE FUI SURPREENDIDO ESSA SEMANA COM UMA INTIMAÇÃO. ESTOU SENDO ACUSADO DE APOLOGIA AO CRIME. PEÇO TODOS MEUS SEGUIDORES FUNKEIROS E AMIGOS DA MÚSICA QUE AJUDEM NESSA. NÃO POSSO SER VÍTIMA DESSA COVARDIA QUE ESTÃO QUERENDO FAZER COMIGO E OUTROS AMIGOS FUNKEIRO. JA NÃO BASTA TUDO QUE EU TIVE QUE PASSAR DURANTE TODOS ESSES ANOS. QUEM ME CONHECE SABE DO MEU CARÁTER E MINHA DEDICAÇÃO AO MEU TRAMPO. CANTEI NO BRASIL TODO, LEVO ALEGRIA PRA MUITA GENTE TODOS OS DIAS E O PRINCIPAL, GERO EMPREGOS PRA MUITOS. MAIS UMA VEZ EU PEÇO, NOS AJUDEM. ESSA COVARDIA NÃO PODE ACONTECER!! PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS PRA VENCER MAIS UMA BATALHA. VIM DA FAVELA, EU NÃO LI E NEM ASSISTIR A NOSSA REALIDADE. MAS PLAYBOY INTERPRETANDO O QUE ACONTECE NA FAVELA CONCORRE AO OSCAR, E NOS AQUI SOFRE ESSA COVARDIA. POR FAVOR, NOS AJUDEM !!!!