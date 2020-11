Xuxa Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 15:18 | Atualizado 01/11/2020 16:34

Volta e meia, Xuxa Meneghel revela trechos do seu livro 'Memórias'. Em uma entrevista recente, a apresentadora contou sobre a relação com Marlene Mattos, que, durante muitos anos, foi sua empresária. Ela admitiu abertamente que houve 'abuso de poder', mas não entra em detalhes do rompimento das duas.

"Foi uma pessoa que mexeu muito com a minha cabeça. Não só com a minha, mas com a das Paquitas. As histórias se misturam quando a gente conversa [Xuxa e as paquitas] sobre isso e vê que ela [Marlene]usou muito abuso de poder em cima da gente. A gente se considera pessoas que deixaram que tudo isso acontecesse com a vida da gente. Não fomos forçadas a fazer absolutamente nada. Eu deixei ela tomar conta da minha vida. Ela fazia as coisas e eu aceitava. Aceitar ser conivente é uma coisa que eu não aceito, hoje, de jeito nenhum. Nem dela, nem de ninguém. Ninguém fala o que eu tenho que vestir, ninguém fala o que eu tenho que falar, ninguém fala o que eu tenho que fazer. A não ser que eu concorde. Você quer que eu vista? Tá bom, gostei, vou vestir", revelou na entrevista que vai ao ar no 'Fantástico', neste domingo (1).



Xuxa ainda completou o raciocínio: "Tem uma coerência hoje no que tô falando, fazendo e aceitando. Antes não tinha. Eu falava amém e acabou. Acho que não era só comigo. Era com todo mundo que trabalhava comigo. Quando pergunto: por que vocês aceitavam? As pessoas dizem: Porque você aceitava".