Publicado 05/11/2020 16:30 | Atualizado 05/11/2020 17:30

Anitta se envolveu em uma polêmica no Twitter na madrugada desta quinta-feira (5). A cantora foi alvo de vários ataques nas redes sociais ao criticar o jornalista Rodrigo Constantino após uma live, onde ele deu a sua opinião sobre o caso do estupro da influenciadora Mariana Ferrer. Vários internautas resolveram provocar a Poderosa e virou um grande bate-boca. Uma internauta começou a discussão, apontando Anitta como 'pivô' do aumento do número de casos de estupros e ainda a chamou de 'vadia'. "Eu que faço as mulheres serem estupradas cada vez mais? Meu Deus", respondeu Anitta, que mesmo bloqueada pela mulher continuou:

"Primeiro ela precisa estudar um pouco as estatísticas. Segundo: acredito que se aumentou o número de casos registrados é porque, graças a Deus, aumentou o número de mulheres que tem coragem de fazer a denúncia. E se aumentou o número de denúncias é porque as mulheres estão se unindo e passando a força e umas às outras".

Fãs de Anitta tomaram as dores da cantora, que não parou de expor os seus pensamentos, e ainda pediu para não xingaram a mulher nos comentários. "Eu não tenho o tempo que esses desocupados têm de ficar cagando pela boca na internet, mas o pouco que consigo venho aqui e faço questão de responder esses tipos de lixo em forma de comentário. Quem tem coragem de botar a nossa cara para afrontar essas pessoas, talvez passe algum estímulo de força para quem sofre algum tipo de agressão e tem medo de expor por saber que vai ser reprimido em casa. Vai levar a culpa de algo que fica por anos e anos na cabeça da pessoa como um trauma e custa muito trabalho mental pra curar. E, por último, não xinguem a mulher. Apenas".

A Poderosa ainda foi chamada de 'lixo', 'analfabeta', 'vagabunda', e que ela 'não vende música, mas sim a imagem' e só sabe 'rebolar a bunda'. Anitta respondeu: "1. Porque a minha bunda é bonita. 2. Porque acham que eu vou me sentir diminuída com isso, mas não sabem que eu sou inteligente o suficiente para encarar como elogio uma ofensa vindo deste tipo de gente".