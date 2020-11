Guilherme Leonel, Eduardo Guinle e Carol Nakamura Guto Costa/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020

No próximo dia 19, Carol Nakamura sobe o altar no próximo no Hotel Insólito, em Búzios. O estilista Eduardo Guinle é o responsável pelo terno que Guilherme Leonel usará na boda. O vestido de Carol é um modelo simples, já que a cerimônia, para 40 pessoas, acontecerá à tarde. A decoração contará com origamis que fazem parte da cultura japonesa, descendência de Nakamura. O bolo será no estilo naked cake. O filho adotivo do casal levará as alianças para o altar.