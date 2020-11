Mirella Santos reprodução Instagram

Publicado 08/11/2020 09:05 | Atualizado 08/11/2020 18:20

Mirella Santos deixou os fãs preocupados após revelar que foi internada às pressas no hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de sofrer um desmaio, cair e bater com a cabeça. O marido dela, o humorista Wellington Muniz, a acompanhou durante a breve internação. Segundo Mirella, o episódio aconteceu na cozinha de sua casa e, apesar não haver uma frequência, não é a primeira vez que ela desmaia.

"Ontem (sexta), na hora que eu acordei, eu fui tomar café da manhã e acabei desmaiando na cozinha. Eu bati com a cabeça e estou com um galo aqui (testa). E acabei cortando um pedacinho da orelha, que eu tive que fazer uma microcirurgia, porque eu caí com tudo. Na realidade eu já tenho esse problema de desmaios assim do nada, que são bem raros, mas eu tenho desde a infância. Como eu bati com a cabeça e cortei a orelha, eu vim para o hospital e eles acabaram fazendo uma bateria de exames comigo por precaução, até pra fazermos um levantamento do por que eu tenho esses desmaios desde a infância", contou Mirella, que foi pra casa com um aparelho que deverá medir suas frequências cardíacas por 24h.