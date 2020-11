Tiee divulgação

Uma das quatro moças que esta coluna descobriu que mantinham um caso extraconjugal com o Tiee teve um filho do cantor. Tamires Gomes acionou Tiee na Justiça, especificamente na Vara de Família, para resolver valores da pensão alimentícia. No mesmo processo, o sambista está sendo acusado de abandono afetivo.

Tamires e Tiee ficaram juntos por quatro anos e meio e há um ano e meio o cantor não vê o filho de 2 anos de idade. Os dois terminaram o relacionamento no fim do ano passado, logo após a criança completar 1 ano. Os outros três relacionamentos extraconjugais de Tiee foram com Amanda, Bruna e Ingrid, todas elas 'namoraram sério' o cantor, que é casado há mais de dez anos com Bárbara Murtha. O casal tem dois filhos.

Estudante de odontologia Ingrid Freitas, que trabalha como corretora de assistência médica, já não tem mais envolvimento com o cantor há cerca de um ano. Eles se relacionaram por dois anos, mas Ingrid terminou após descobrir as outras namoradas. Procurada pela coluna, Ingrid confirmou que se envolveu com Tiee, mas não quis abrir detalhes.

A esteticista Amanda Brandão 'namorou' Tiee por um ano e acabou a relação em 2017. Segundo esta colunista apurou, hoje, Amanda está noiva e não mantém mais qualquer tipo de contato com o sambista. Procurada, ela confirmou o relacionamento, mas preferiu não falar nada em 'respeito ao noivo'. Bruna também foi procurada, mas não se manifestou.

A equipe de Tiee se posicionou sobre o assunto dos vários affairs ao mesmo tempo do cantor nos últimos seis anos com a seguinte informação: "O Tiee não tem ciência sobre essas alegações. Desse modo ele não tem nada a declarar".