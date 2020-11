Cristina Ranzolin Reprodução

Cristina Ranzolin, que participou do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional no ano passado descobriu que está com câncer de mama. Nesta quinta-feira (12), a jornalista compartilhou com os seus seguidores nas redes sociais o diagnóstico e afirmou que já iniciou o tratamento da doença.

"Recebi a notícia que eu estava com um nódulo suspeito na mama. Imediatamente, passei por uma biópsia e, no dia seguinte, veio o resultado positivo. Ainda foi preciso mais uma semana para se chegar ao diagnóstico definitivo do tipo de tumor e qual o tratamento. Sim, como contei há pouco no JA [Jornal do Almoço, equivalente ao SP1 em Porto Alegre], estou com câncer de mama, um nódulo pequeno, de 1 cm, mas agressivo, que precisa de um tratamento sério. Felizmente, o que melhor responde aos medicamentos. Já comecei, nesta segunda-feira (9), a fazer quimioterapia", explicou a âncora gaúcha.

Cristina trabalha na RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e apresenta o Jornal do Almoço. Ela, que é casada com o técnico de futebol Paulo Roberto Falcão desde 2003, avisou que vai se ausentar da televisão por um tempo.

"Por enquanto, vou ficar alguns dias afastada, para me observar e digerir tudo isso. Mas quero que saibam que estou bem, fisicamente, de cabeça, com bons médicos, com o apoio da minha família, especialmente meu marido, com fé em Deus e espero contar com as boas energias de vocês também!".

