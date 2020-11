Aretha Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 13:11

A missa de 7º dia da cantora Vanusa será realizada neste sábado (14) às 18h, na Igreja da Consolação, no centro da capital paulista, e a filha Aretha que vive em uma comunidade autossustentável, em Piracaia, a 92 km de distância avisou que não irá comparecer, mas fez questão de comunicar aos fãs de sua mãe e pedir orações. "Não tenho recursos para ir. Vou ficar aqui em recolhimento e orações por todos. Que a singularidade seja eternizada. Com amor, Aretha".

Aretha, filha do casamento de Vanusa com Antônio Marcos, ainda escreveu um texto para contar aos seguidores sobre a saudade que tem sentido da cantora, mas confessou que já sentia falta da presença da mãe há anos. "Tenho feito um trabalho íntimo de resgate da beleza de sua vida, de suas qualidades, da força de sua história na vida dos parentes, amigos e do público. A dor da ausência é inevitável e já era sentida há muitos anos, embora eu a acompanhasse todas as madrugadas espiritualmente", escreveu.

Publicidade

Afastada da família há anos, ela também fez uma publicação elogiando os irmãos e disse que todos já foram unidos um dia: " Quero compartilhar o entendimento que essa transição familiar me traz. Minha família já foi muito unida, todos em diferentes momentos se revezaram nos cuidados da minha mãe a vida inteira.

Meu irmão, Rafael Vannucci é um gigante de amor, sabedoria e resiliência. Com ternura é, e sempre foi o homem da família", começou a Aretha elogiando os parentes e depois completou." A gente briga muito porque q somos intensos em nossas verdades, mas o amor é inquestionável".

Vanusa morreu no último domingo (8) de insuficiência respiratória, aos 73 anos, em uma casa de repouso que em que morava em Santos, no litoral de São Paulo.

Publicidade