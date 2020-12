Ivy Moraes e Rogério Fernandes Reprodução

Publicado 03/12/2020 14:39 | Atualizado 03/12/2020 16:28

Nesta quinta-feira (3), além de publicar um novo áudio do ex-jogador de vôlei, Rogério Fernandes, dizendo com todas as letras que não é apaixonado pela ex-BBB Ivy e que retomou o casamento com ela em nome da família , nós também enviamos à modelo todos os áudios do Rogério - publicáveis e impublicáveis - que recebemos até agora. O casal teve uma conversa definitiva hoje, em Belo Horizonte, e decidiu por um ponto final na relação. Em comunicado enviado à esta colunista, Ivy afirma que o ex já deixou a casa da família.

"É um momento muito delicado da minha vida. E realmente a vida pode mudar seu traçado de uma hora pra outra. Eu estava com casamento marcado, feliz, e com planos e sonhos futuros. Com os acontecimentos que todos sabem e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado e eu pedi um tempo para repensar sobre minha vida...sobre minha família. Procurei abrigo em meus familiares, procurei me apegar a Deus e pedi acima de tudo serenidade para que quaisquer fossem minhas escolhas, que eu as fizesse com paz no coração. Sim gente, estou magoada… sim estou triste… mas estou me apegando também a cada mensagem de carinho que tenho recebido a cada apoio, muito obrigada. Neste momento, optamos pela separação do casal. O Rogério deixou a nossa casa e também buscará essa paz interior. Peço que compreendam que independente de qualquer coisa temos um filho e vamos fazer de tudo pelo bem-estar dele. Neste momento optamos pelo nosso distanciamento", diz o comunicado.

O compromisso desta coluna é sempre com a verdade. Esperamos que Ivy seja feliz em sua escolha e siga em paz sua nova caminhada!