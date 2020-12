Aaron Salles Torres Reprodução

Por MH

Publicado 14/12/2020 21:28 | Atualizado 14/12/2020 21:36

A Justiça mandou soltar ex-diretor do Multishow, Aaron Salles Torres, que foi preso na sexta-feira (11) com o namorado, Jhony Souza Oliveira, em um hotel em Santa Teresa. Os dois já vinham sendo investigados pela Polícia Civil do Rio por suspeitas de aplicaram golpes com cartões de crédito clonados em hotéis e restaurantes de luxo. A ordem de soltura foi expedida pela juíza Ariadne Villela Lopes nesta segunda-feira (14) e os dois conseguiram a conversão da prisão em flagrante por 'comparecimento mensal' à delegacia. Eles estavam detidos na 14ª DP Copacabana, Zona Sul, e a assessoria da Polícia Civil confirmou a liberdade do casal.