Mileide Mihaile realiza a 4ª edição do Bazar Mulher em Fortaleza

Mileide Mihaile realiza a 4ª edição do Bazar Mulher, na semana que vem entre os dias 24 e 26, no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, das 14h às 22h. O valor arrecadado com a venda de ingressos e as peças do stand será integralmente doado para quatro associações com projetos sociais. São elas: Instituto Esporte Mais, Instituto Katiana Pena, Instituto Parque Universitário e a Comunidade do Gengibre.