Sarah Poncio e o marido vão adotar um bebê

A polêmica família Poncio vai aumentar mais uma vez. Mas calma, não tem ninguém 'grávido' por lá. O que ocorre é que Sarah Poncio, a caçula da família, e seu marido Jonathan Couto, estão em um processo de adoção de um bebê que tem pouco menos de um ano de idade.

O menino é sobrinho de Cyntia Santos, a babá dos filhos do casal. O desejo pela adoção começou quando a funcionária, cuja família mora no Ceará e leva uma vida humilde, viajou para ver os parentes e após perceber que a criança estava passando por necessidade em sua criação, pediu ajuda aos patrões para resgatá-la. Sarah então sugeriu adotar a criança.



Cyntia desembarcou com o bebê nesta semana, no Rio, e seguiu de helicóptero direto para Angra dos Reis, onde a família Poncio estava reunida para comemorar o aniversário da influenciadora Gabi Brandt, cunhada da Sarah. A criança chegou para já começar o período de adaptação. Caso a adaptação dê certo, Sarah e Jonathan começarão a entrar com a papelada na Justiça para o processo de adoção.



Sarah e Jonathan já são pais de João e José, ambos do relacionamento do casal. Jonathan também tem uma filha de 1 aninho fora do casamento. A menina é fruto de uma pulada de cerca do empresário com a atriz Letícia Almeida, que vem a ser a ex-cunhada de sua mulher Sarah.