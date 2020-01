Isabelle Drummond está produzindo documentário sobre regiões carentes do Brasil

Longe da televisão desde o final da novela 'Verão 90', em julho do ano passado, Isabelle Drummond tem estudado alguns textos e trabalhado em causas sociais. Isabelle chegou a revelar o desejo de fazer a faculdade Psicologia, mas parece que vai mesmo ampliar o seu campo de atuação na carreira artística. Ela está à frente de um documentário sobre a realidade de regiões carente no Brasil. "Viajei pelo nordeste e peguei imagens que me comoveram muito”, contou a atriz ao podcast de Cacau Hygino.



A atriz, que interpretou a boneca Emília no 'Sítio do Picapau Amarelo' (2001 a 2006), também participa de um projeto que leva livros, material de arte e alimentos para as crianças de comunidades carentes no Rio.