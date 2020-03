Mc Lan e ex-mulher saem no tapa durante discussão

A separação de Natasha Polly e Mc Lan, que recentemente gravou 'Rave de Favela' ao lado de Anitta, em meio a uma polêmica envolvendo traição, ganhou um novo capítulo no fim da madrugada desta quinta-feira. É que após descobrir que o cantor estava em uma casa de saliência acompanhado por algumas moças, ir atrás dele no local e não encontrá-lo porque ele já havia saído no momento de sua chegada, Natasha foi ao encontro do funkeiro. A influenciadora afirma que após receber a localização de Lan via WhatsApp ela foi até uma produtora onde o ex-casal iniciou uma discussão com direito a agressão.

"Eu fui até lá. Estava totalmente descontrolada e com raiva. Fui brigar com ele e gritar com ele. Acabei arranhando ele e ele tentou me segurar pelo pescoço pra me conter. Ele não admitia, falava que era mentira, que eu estava louca. Fui pra casa, peguei algumas coisas minhas e vim pra casa de uma conhecida minha. Depois um amigo meu confirmou que ele foi lá sim, mas que não subiu pro quarto", disse a influenciadora.



Ainda segundo Natasha, após acusar o artista de traição e expor tudo na internet, seu perfil do Instagram foi hackeado. Ela lembra, ainda, que esteve ao lado do Mc Lan mesmo quando ele não tinha nenhum hit fazendo sucesso. "Enquanto ele estava na merda, sem nenhuma música estourada, eu estava lá. Se ele tivesse sido homem, assumido e conversado sobre isso, seria outra coisa. Mas ele não fez isso. Entreguei meu apartamento pra morar com ele e ele me faz isso?", desabafou.



A coluna entrou em contato com um produtor da Kondzilla, que acompanha Mc Lan. Segundo o profissional, o cantor esteve na casa de saliência para resolver pendências profissionais. "Mc Lan realmente estava nessa casa com sua equipe em visita técnica para checar as instalações que irão servir de locação para seu próximo clipe", contou o produtor do artista.