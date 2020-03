Contratação de Adriane Galisteu incomoda Xuxa e Ana Hickmann

Adriane Galisteu nem bem estreou como nova apresentadora do 'Power Couple' e a ida dela para a Record TV já vem dando o que falar internamente. A coluna soube que Xuxa e Ana Hickamann não estão nada felizes com a nova contratação da emissora. Funcionários da casa contaram que as duas, inclusive, estariam mexendo seus pauzinhos para que Galisteu não retorne ao canal. Apesar disso, Galisteu está bem amparada. Quem orquestrou a volta dela à Record foi o Walter Zagari, diretor comercial da Record.



Pra quem não lembra, Adriane Galisteu se tornou 'persona non grata' para Ana Hickmann desde o dia em que disse, diante das câmeras de seu extinto programa na Band, que Ana deveria ter um filho para melhorar seu jeito. Ana Hickmann, é claro, ficou magoada com a declaração de Galisteu.



Xuxa, por sua vez, nunca teve uma boa relação com a Galisteu porque ambas namoraram o saudoso piloto Ayrton Senna. A rixa entre as duas se deu pelo fato de Xuxa ter confirmado que tentou reatar com Senna antes da morte do piloto, ou seja, período em que ele já namorava a Galisteu. Além disso, a preferência da família de Senna por Xuxa deixou muitas mágoas em Galisteu.

