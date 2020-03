Após o surto de Coronavírus nos Estados Unidos, Bruna Marquezine tratou de arrumar as malas e voltar o quanto antes ao Brasil. Depois que os americanos fecharam as fronteiras para a Europa, eles começam a estudar a possibilidade de fechar o país também para outros destinos. Sendo assim, alguns brasileiros que estavam na 'terra do Tio Sam' anteciparam suas viagens de volta para não correr o risco de ficarem presos.

Bruna, por exemplo, embarcou ontem em um vôo para o Brasil. Na primeira classe, a atriz foi filmada de máscara e esterilizando todo seu assento da classe executiva do avião. No aeroporto, antes de embarcar, a atriz ainda brincou que estava tomando álcool gel. Nos Estados Unidos, os mercados estão com prateleiras vazias e os que ainda possuem alimentos à venda registram filas de mais de uma hora de espera. É o caos tomando conta dos americanos que estão procurando estocar comida em casa.

Assista Bruna esterilizando a primeira classe de seu vôo e no embarque no aeroporto de Nova Iorque:

Precavida, Bruna Marquezine brinca: ‘tomando álcool gel’ pic.twitter.com/lC7YkOoX09 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 14, 2020