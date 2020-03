Mel Maia diz que namoro com o jogador João Pedro terminou

Ao que tudo indica, chegou ao fim o namoro de Mel Maia, de 15 anos, e do jogador João Pedro, de 18. Procurada pela coluna, Mel se limitou a dizer: "desculpa, mas não vou dizer nada." Na manhã deste domingo (15), a atriz havia feito uma publicação afirmando que o atleta quem colocou um ponto final na relação, e se mostrou chateada por ele supostamente ter ido curtir uma noitada no mesmo dia do término.

"A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo pra gandaia no mesmo dia, né?", escreveu ela que momentos depois apagou a postagem, o que pode indicar que o término na verdade não passe de uma crise no relacionamento. João Pedro, que atualmente mora em Londres, onde joga por um time local, nega a noitada citada por Mel Maia.