Reynaldo Gianecchini está mal cotado entre marcas e jornalistas

Aos poucos as marcas e as revistas vão deixando Reynaldo Gianecchini de lado. É que a postura de uma assessora do ator não tem agradado no mercado. Apesar do Giane ser um bom personagem e que sempre rende, os jornalistas estão evitando fazer matérias com ele e as marcas deixando de chamá-lo para eventos. Tudo porque a dita assessora impõe uma condição para que ele vá: só pode fazer qualquer coisa com o Gianecchini se levar o DJ Diego Fragoso também, que vem a ser o namorado da tal assessora. O ator já sabe da postura de sua funcionária e não se importa em ajudar o rapaz, mas o que ele não sabe é que por conta disso a cotação do nome dele no mercado está péssima, afinal, ninguém quer entubar o tal DJ que não rende como o galã.