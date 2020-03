Taty Zatto concorre a melhor DJ mundial na categoria 'Open Format'

Durante passeio com a família na Califórnia, nos Estados Unidos, Taty Zatto comemora o fato de ter sido indicada para a votação das cem melhores DJ's mundiais. A loura concorre na categoria 'Open Format' entre as melhores DJ's da América Latina .



"A música sempre fez parte da minha vida. Nos bons e maus momentos é a música que me preenche. Não resisti na viagem para Califórnia e fiz questão de tirar meu último dia por aqui para visitar a maior loja de discos do mundo (Amoeba Music) em Hollywood. Para quem trabalha com música é um verdadeiro paraíso. O acervo é gigantesco e você pode encontra todos os tipos de sons de toda parte do mundo", disse Taty.