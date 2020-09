'Há 18 anos eu tenho que fazer os dois papéis', conta ex de Fernando Zor

Aline Oliveira, ex-mulher do sertanejo Fernando, dupla do Sorocaba, e mãe da primogênita do cantor, cansou de endossar uma imagem de 'belo pai' que, segundo ela, ele não tem. Após anos em silêncio, Aline resolveu expor publicamente, pela primeira vez, os danos sofridos por sua filha, Kamily Zor, hoje com 18 anos, por conta do pai ausente. Em entrevista exclusiva à coluna, Aline abriu o coração e colocou pra fora toda sua indignação como mãe ao ver a indiferença do cantor com a filha em diversos momentos da vida.

O que te levou a fazer aquele desabafo em suas redes sociais?

Eu estou vendo uma repercussão na internet, as pessoas me chamando de biscoiteira, mas não tem nada a ver. É uma indignação de mãe em relação à indiferença do pai. Ele tem responsabilidade financeira, ele arca com as coisas que ela precisa, apesar de que, quando ela fez 18 anos ele reduziu a pensão dela em 60% alegando a dificuldade da pandemia e eu compreendi. Mas o que eu sempre esperei do Fernando nesses 18 anos foi essa questão da responsabilidade afetiva. Sempre foi uma dificuldade muito grande porque a filha quer atenção do pai independente de quem o pai é. Ainda mais quando o pai é ídolo, que dá atenção pra tanta gente e, se for em uma situação de escala, ela sempre vai ser uma das últimas na prioridade afetiva.



Em algum momento essa ausência teve a ver com o namoro do Fernando com a Maiara?

Pra você ter uma ideia, nesse final de semana agora ele estava aqui do lado de casa e, pelo que eu saiba, e eu sei tanto quanto a internet sabe porque eu não sei da vida do Fernando e nem sou amiga dele, eles estão separados. Então não tem a ver com a Maiara (a ausência do cantor). Tem a ver com as prioridades dele. É a pescaria, a live, os shows... No último show dele que teve aqui em Londrina eu tive que passar duas semanas insistindo, falando 'olha, tem como você visitar as parcerias da Kamily aqui em Londrina, ela quer fazer um sorteio, você pode apoiar ela nisso?'. Enfim, tive que fazer todo um trabalho emocional com ele de mendigar atenção para a filha, porque eu mesma não estpu nem aí pro Fernando.



E a Maiara se dava bem com a Kamily? Como era a relação das duas?

Eu nunca vi a Maiara pessoalmente e não tenho nada pra falar dela. O que eu soube em relação a como elas duas se conheceram foi da própria boca do Fernando e da Maiara, no programa 'Altas Horas'. A minha filha é muito discreta, ela nunca falou nada da Maiara, nem bem e nem mal. Ela era a namorada do pai dela e ponto. Só que o Fernando entrou em uma exposição muito grande depois do divórcio. A Kamily estava super acostumada com a ex-mulher dele, que era uma mulher discreta, tranquila, nunca se envolveu em nenhuma polêmica, sempre foi na dela... De repente veio aquele namoro conturbado, aquela exposição toda do pai e a Kamily teve que lidar com todos os tipos de comentários. A Kamily nunca tinha feito nenhuma manifestação contra a Maiara e as pessoas vinham atacar ela em relação à Maiara, como se ela fosse algum pivô, sendo que a própria Maiara contou que foi a Kamily quem deu uma força (ao casal). No começo do relacionamento, a Maiara conversava bastante com ela no direct do Instagram. Chegou até postar uma foto da Kamily pedindo para as pessoas seguirem ela. Coisa de quem quer agradar.



Você cobra bastante o Fernando, mas essa cobrança também parte da Kamily?

O Fernando é uma pessoa que não enfrenta nenhuma situação. Ele apenas ouve e fala: 'ah tá, vou fazer' e não dá atenção pra isso. Por exemplo, nesse final de semana, quando eu falei pra ele: 'ah, você está aqui do lado, tira uma meia hora e vem almoçar com a sua filha. Porque ela não vai pedir (pra almoçar com ele), mas ela mandou um direct pra ele quando viu que ele estava por aqui e falou: 'pertinho de mim'. E ele disse pra ela: 'o pai vai almoçar com você na segunda-feira do feriado'. E isso foi na sexta anterior. Ela respondeu que iria viajar no sábado à noite. Ele respondeu: 'ah, então tá bom'. Mas não desmarcou nada pra ver a filha antes de ela ir viajar, porque estava muito importante lá onde ele estava. Ele devia estar trabalhando bastante lá, igual a internet mostrou, deveria estar em algum compromisso inadiável que não podia dar atenção pra filha dele.



Quanto tempo Kamily não vê o Fernando?

Desde junho, quando ela completou 18 anos lá na casa dele. Ela ficou mais uns dias depois do aniversário de 18 anos e veio pra Londrina. Depois disso eles não se viram mais.



Ele já tentou justificar o motivo da ausência dele? Seria por causa da pandemia?

Na verdade ele não atribuiu a ausência à pandemia. Ele acha que ele não é ausente, na verdade. Eu tenho algumas conversas nossas no WhastsApp que ele diz assim: 'Aline, eu sou assim mesmo, eu não tenho essa necessidade de estar junto. Eu sei que é ruim, mas eu sou assim'. Só que eu tô cansada! Já fazem 18 anos que eu tive uma filha com ele e eu criei ela até os 7 anos sozinha, porque ele não tinha condições. Quando ela tinha 7 anos ele começou a fazer sucesso e trouxe a gente aqui pra Londrina. Ele morava aqui e teve que ir embora. Eu que quis ficar aqui porque eu não queria ficar indo e vindo toda vez que ele tivesse que se mudar. Ele começou a cumprir o papel dele financeiramente com a Kamily e acha que está bom.



Como a Kamily encara o fato de ter um pai famoso?

A Kamily tinha 8 anos e já dava entrevistas em homenagem ao pai. Ela sempre falou que o ruim de ser filha de um cara famoso é a saudade. Mas aí vão dizer: 'ah, mas ele está trabalhando'. Não, ele não está trabalhando. Na pandemia não pode trabalhar. Trabalha muito pouco. Ele está fazendo festa pra todo mundo ver, a gente acompanha no Instagram. Ele ficava na casa da namorada, ficou lá um ou dois meses. Pegou a menina e levou ela pra lá. A Kamily tem um canal no Youtube e todos os fãs pediam vídeo dela com a Maiara e o Fernando. A Kamily não é de usar o pai. Ela é muito na dela. E eu disse pra ela: 'ele é seu pai, todos os youtubers quando querem convidam seus pais para o canal'. E ela me disse que pedia, mas eles não faziam. Então ela começou a ficar muito triste. Você pode olhar o canal da Kamily que se você analisar a qualidade do vídeo que ele fez com ela. Ele e a Maiara com sono, querendo dormir, deitados na cama e ela tentando fazer umas imagens, gravando um vídeo meio que na marra, sem ele querer, sem disposição, sem nenhuma consideração em apoiar um projeto da filha.



Ela trabalha com a internet hoje?

Sim, trabalha. E ele falou pra ela que ela tem mais é que trabalhar mesmo. Falou que ela tem que trabalhar até em um supermercado empacotando compras no caixa, se precisasse, porque ela já é adulta e tem que se virar.



Você diz que a Kamily é reservada, mas ela já chegou a se abrir contigo sobre a falta que sente do pai?

Ela já chorou no meu colo. A Kamily teve depressão, que eu já tive que tratar profundamente. Já vi a mídia sentando o pau na minha filha porque ela gravou um vídeo falando sobre reprovações, porque ela não conseguia estudar. Mas ninguém sabe o peso que a minha filha tem por trás. O Fernando cumpre toda uma fachada pra proteger a imagem dele, mas por trás não tem respaldo nenhum. Ela sofreu muito.



Mas a depressão tem ligação direta com ele?

Tudo! É muito triste falar isso, porque ela vai ler isso. Mas ela está consciente de que eu cheguei no meu limite. Ele já me ligou hoje a manhã inteira, me disse que sai de Curitiba pra conversar comigo, pra eu não fazer loucura. Só que eu tô cansada de ver o paizão na internet e ele sendo tão ausente. A gente não pede dinheiro. A Kamily queria uma marca de roupas e ele não pode ajudar. Ele não posta sobre o canal da filha nas redes sociais dele, não compartilha um vídeo que ela posta e não grava um vídeo com a filha. Não faz nada! E aí tem a imagem de belo pai na internet?

E aí quando você resolveu desabafar nas suas redes sociais ele te procurou?

Nossa, você não está entendendo tudo que já recebi dele aqui no meu WhatsApp hoje. Todo mundo está me criticando na internet dizendo que eu quero biscoito, que eu quero aparecer, que eu quero meus 15 minutos de fama. Não! Essa gente (fãs do Fernando) só se preocupa com a imagem dele. Mas eu não ligo pra isso. Ele me respondeu todo grosso achando que eu ia continuar passando pano, mas cansei. São 18 anos eu tendo que fazer os dois papéis (de pai e mãe), tendo que suprir essa menina pra que ela fique bem emocionalmente.



Por que só agora você resolveu expor publicamente como as coisas de fato são?

Eu falei pra minha filha: 'Kamily, agora eu vou contar a minha história. Porque ele escreveu um livro na internet contando a história dele. Escreveu como se ele tivesse passado na esquina e tivesse tido uma filha. Pelo amor de Deus, o Fernando morou dentro da minha casa, andava na minha bicicleta. Ele não respeitou nem a imagem do meu pai. Fernando começou nos palcos com o meu pai, que era músico, lá em Rondônia. Ele não saía de dentro da casa do meu pai ensaiando. Vivia na minha casa, porque eu morava sozinha e os pais dele moravam em um sítio. Ele era muito pobre. E aí vem querer falar de mim de qualquer jeito? Não tô nem aí para o que os outros pensam de mim, mas à imagem que ele plantou no coração da minha filha. Quando ela era pequena não entendia, mas agora entende: 'Poxa, meu pai é um machista que fala assim da minha mãe? Que coisa ruim'.