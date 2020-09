Zeca Camargo promove caça às bruxas na Band

O novo diretor artístico da Band, Zeca Camargo, não gostou de ler na imprensa que seu projeto na emissora, com apresentação de Mariana Godoy, seria cancelado. Ele fez questão de vir a público através de suas redes sociais falar que tinha soltado uma informação 'falsa' ou 'marca d'agua' (como ele mesmo disse) em meio a outras verdadeiras para saber quem era a pessoa que vazava informações. O ex- global promoveu uma verdadeira caça às bruxas dentro da emissora do Morumbi. Aliás, o fato dele também usar suas redes sociais para fazer comunicados ao invés da comunicação da emissora tem desagradados diversos setores.

Vale ressaltar que o programa das manhãs da Band foi, sim, cancelado porque não agradou ao presidente de emissora, Johnny Saad. Zeca pode espernear e negar o quanto quiser, mas essa é a pura verdade. O horário está reservado para Edu Guedes, que é um sucesso comercial por onde passa e sua contratação em nada teve palpites de Zeca, tendo vindo de setores maiores o ok para essa negociação.

O apresentador Felipe Solari postou e depois apagou um desabafo em que dizia ter sido barrada sua contratação, que já estava praticamente certa, por um novo diretor que havia entrado há pouco na emissora e que queria privilegiar uma amiga sua para o tal reality. Desde que chegou na Band, Zeca não tem feito muitos amigos ou deixado boas impressões. Mal chegou, o recém-contratado teve uma séria discussão com uma diretora que já estava na casa bem antes de sua chegada. Pessoas importantes da emissora já apostam que o novo funcionário não dura mais do que três meses. É esperar para ver e nesse meio tempo aproveitar para atualizar o currículo.

Que fique claro que Mariana Godoy está mais do que confirmada nos planos da Band. Tanto que vários setores já disputam a jornalista.