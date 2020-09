Jojo Todynho toma banho sem parte de cima do biquíni e agita a web

Jojo Todynho vem sendo uma dos participantes mais comentadas desta temporada de 'A Fazenda'. Depois de estrear no programa já como uma fábrica de memes, a cantora agora agitou a internet nesta quarta-feira (9) ao entrar no banho, na sede do reality, apenas com a parte de baixo do biquíni. Sem pudor algum, a funkeira colocou os seios pra jogo cobertos apenas por adesivos nos mamilos.

"Jojo tomando banho, meteu protetor só nos bicos. Lenda mesmo", comentou um internauta. "Jojo tomando banho e lavando a tcheca. Jojo, você é lendária", escreveu outro, após a cantora pensar alto e disparar o seguinte comentário antes de entrar no chuveiro: "Vou tomar um banho e lavar essa tcheca".