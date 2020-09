Anitta se revolta com a definição da palavra 'patroa'

post de anitta - Reprodução

Anitta sendo Anitta. A cantora usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para soltar o verbo contra uma descoberta que fez sobre as formas diferentes que são definidas as palavras 'patrão' e 'patroa' no dicionário português. "Mano, que po*** é essa! Vá pra ponte que te pariu, patroa é o feminino, é a mesma coisa que patrão, dona e proprietária do que eu quiser. Eu não to acreditando que isso está no nosso dicionário, gente! Eu não estou acreditando", reclama a Poderosa.Nas imagens postadas nos stories da cantora, é possível ver que enquanto 'patrão' está definido como 'proprietário ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregador', 'patroa' por outro lado é chamada de 'mulher do patrão' ou 'dona de casa.