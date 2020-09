Adriano Imperador apaga as fotos com a namorada

Tem que ser atleta para acompanhar a vida amorosa de Adriano Imperador. Na madrugada desta quinta-feira (10), ele apagou as fotos ao lado da nova namorada, Florencé Neubert, e compartilhou uma foto com o irmão, Thiago Ribeiro. A legenda utilizada soou como indireta. "Isso é amor de verdade", escreveu ele.



Logo os fãs começaram a perguntar se o namoro, assumido na última sexta-feira (4), já chegou ao fim. "Já apagou a foto da donzela? És habib nem de férias com o ex aguenta", escreveu um seguidor. "Já apagou a foto com o amor de verdade? Um amor de verdade por mês, nem cavalo aguenta", brincou outra. "Essa última quebrou o record! Nem gengiva aguenta! És", divertiu-se um terceiro.