'O foco nunca foi emagrecer e sim qualidade de vida', diz endocrinologista de Jojo Todynho

Uma conversa entre os peões Cartolouco e Juliano Ceglia em 'A Fazenda' deixou muita gente indignada na manhã desta quinta-feira (10). Após Cartolouco dizer ao colega de confinamento e preparador físico que as mulheres da casa "tem uns corpos muito bonitos" e que elas são "muito bem cuidadas", o jornalista começa a falar do sobrepeso de Jojo Todynho e da possibilidade de emagrecimento da cantora. "Eu não acho que ela deveria fazer uma bariátrica. 'Seria perigozaço'", afirmou Cartolouco.

Pouco antes de Cartolouco falar que Jojo não deveria se submeter à uma cirurgia bariátrica, o cantor Biel também comentava o assunto com o jornalista e o preparador físico. "Se for pensar, primeiro ela tem que ir num médico. Num endócrino. Organiza, vai na nutricionista, faz um plano (alimentar) e vai. Eu já vi que ela gosta de treinar, que ela entende. Não tá difícil (de correr atrás do emagrecimento)", disse Juliano Ceglia. Em seguida Biel dispara: chega numa situação que é quase irreversível, velho", disse o funkeiro, momentos antes do áudio dos microfones cortar.

Mas o que os três rapazes que comentaram sobre a possibilidade de emagrecimento da Jojo Todynho não sabem é que, ao contrário do que eles pensam, ela tem, sim, toda uma assistência para cuidar da saúde e do corpo. A coluna procurou o endocrinologista João Branco, que há algum tempo cuida da funkeira ao lado de sua mulher, a nutricionista Renata Branco. O casal revela que o trabalho com Jojo não tem a ver diretamente com perda de peso, mas sim com saúde e qualidade de vida.

"Como ela sempre deixou claro em suas redes sociais, o foco da Jojo nunca foi emagrecer e sim qualidade de vida e saúde, o que acaba tendo como consequência a perda de peso. Jojo, assim como milhares de pessoas pelo mundo, também ganhou peso devido a quarentena e isolamento social. A obesidade é um problema associado a vários fatores. Muitos acham que para múltiplos fatores podem ter uma solução simples e única como uma bariátrica, remédio ou dieta restritiva, o que, durante muito tempo, foi negligenciado até mesmo pela classe médica. A obesidade tem que ser levada como uma doença multifatorial, a qual ninguém tem uma solução imediata que vá levar saúde para o resto da vida. Nada advém de um milagre só e sim de múltiplos pontos de atuação, inclusive por parte do paciente", diz o médico de Jojo.

Já a nutri da cantora afirma que a quarentena proporcionou o aumento de peso de Jojo antes do confinamento. "A Jojo nunca quis ser magra, como sempre falou nas redes sociais, mas sim cuidar da sua saúde. Quando cuidamos de nossa saúde, consequentemente, em alguns casos, temos a perda de peso e foi o que aconteceu com ela nesse processo onde perdeu cerca de 20 quilos. Com a chegada da pandemia e do isolamento social , a artista teve seus hábitos alimentares e de atividade física alterados, levando a um reganho de peso. Vale lembrar que antes de entrar na 'Fazenda', ela passou por uma série de exames dos quais estavam dentro dos padrões para um confinamento", conta Renata Branco.

A equipe de Jojo Todynho colocou o seguinte comentário no Twitter: "Sobre o comentário desnecessário do participante, nós da equipe lamentamos ele pensar que apenas a mulher magra é bem cuidada. A Jojo é muito feliz com a aparecia dela, e não cabe a ninguém julgar o que é ou não bom para ela. Obrigado a todos pelo carinho com a Jojo. #SouJojo".