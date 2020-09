Desde que acusou ou ex-namorado, o empresário Lírio Albino Parisotto, de tê-la agredido fisicamente há quatro anos Luiza Brunet está solteira e garante que não sente falta de um novo amor em sua vida. A ex-modelo assumiu que aprendeu a viver sozinha na dor e no sofrimento e que, por enquanto, prefere seguir a risca o velho ditado 'antes só do que mal acompanhada. "Sei que é difícil para algumas mulheres, que até preferem continuar em um relacionamento abusivo, mas eu acho maravilhoso ficar sozinha. Você passa a se conhecer muito mais. Não tenho a necessidade de ter um homem ao meu lado. Boto minha mesa, ouço minha música, leio meus livros", disse Luiza durante uma live de uma hora com a atriz Antonia Frering no Instagram.







