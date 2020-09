Finalmente acabou o jogo de faz de conta que ninguém sabia, mas todo mundo já estava careca de saber: o namoro de Luisa Sonza e Vitão. No final da tarde desta quinta-feira (10), o cantor publicou uma série de fotos com a namorada. Não escreveu nada e nem precisava. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos, abraços e até aparecem na cama! Calma, gente! Eles estavam comendo um hambúrguer com fritas entre lençóis e travesseiros. Ah.... o amor !

Já Luisa primeiro só contou em suas redes sociais que está curada do coronavírus. Ela deu a notícia a seus fãs em seu perfil no Twitter, mas depois da bomba ter caído na internet, ela abriu o jogo: "Gostou está gostado não gostou pode surtar" e publicou mais fotos dos pombinhos.