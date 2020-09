Ângela Bismarchi viveu a experiência de participar da quinta edição de ‘A Fazenda’, em 2012. No confinamento, a apresentadora viveu um momento muito delicado quando recebeu a notícia do falecimento de sua irmã. Mesmo muito abalada, Ângela decidiu continuar no jogo e encontrar forças para seguir. Ela relembrou a experiência e o que trouxe de positivo do reality para sua vida.

“Quando participei de ‘A Fazenda’, estava em outro momento da minha vida, mas posso dizer que, apesar das dificuldades, o programa me abriu muitas portas. Não foi fácil ficar confinada, principalmente decidir ficar e seguir no jogo após a notícia de que minha irmã morreu. Apesar disso tudo, a exposição no reality me trouxe muitos trabalhos e visibilidade, realmente mudou muita coisa na minha vida. Posso dizer que minha participação na ‘Fazenda’ me trouxe mais maturidade para lidar com certas situações da vida”, diz Bismarchi.