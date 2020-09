Desde o fim do namoro com Anitta, Gui Araújo tem feito a fila andar com frequência. A eleita da vez é a influenciadora Maria Júlia Mazalli. A moça, pra quem não sabe, já teve um relacionamento sério com o jogador Vinicius Jr, do Flamengo. Gui e Maju estavam juntos hospedados em um hotel de frente para a Praia da Barra, no Rio, e não fizeram questão de esconder dos fãs que estavam no mesmo lugar e ainda curtiram publicações do affair.