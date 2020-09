A poderosa e rentável Anitta

Anitta a cada dia se supera em seus feitos e, segundo esta coluna apurou, a Poderosa parece ter colocado mais um em sua lista. Em 2019, a cantora fez uma parceria inédita com a gigante Ambev e se tornou líder de criatividade e inovação da empresa de bebidas. Mas em seu crachá ela era conhecida mesmo como a 'big boss'. Pois bem. No novo trabalho a cantora lançou as bebidas 150 BPM, consideradas uma febre, e também o GT, bebida baseada no drink Gin Tônica.



Tais lançamentos fizeram com que Anitta ganhasse 15% de royalties sobre as vendas dos produtos e arrecadasse um generosíssimo lucro. Especula-se no mercado que Anitta tenha faturado cerca R$ 25 milhões com os lucros das vendas das duas bebidas que ajudou a lançar. A cantora, que sempre se mostrou visionária, é uma das poucas, se não a única, a topar trabalhar com uma marca desse porte tendo seu faturamento vindo de royalties. Até onde esta colunista sabe, famosos que trabalharam com a mesma marca sempre pediram polpudos cachês que não chegaram ao pés do que foi recebido por Anitta.



Uma coisa é certa: ninguém pode falar que Anitta não põe a mão na massa para ganhar seu suado dinheiro. Lacrou!



Procurada, a assessoria de Anitta afirma que não fala sobre faturamentos e investimentos da cantora.