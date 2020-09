Fotógrafa e coach de empoderamento feminino lançam e-book

Fotógrafa ha mais de 25 anos, Ana Paula Pacheco se reuniu com a coach de empoderamento feminino Monique Gracielle e lançaram neste final de semana os e-books 'De quem é a Culpa' e o 'Aprenda ser forte'. Ana Paula relata que essa união se deu depois de clicar diversas mulheres que sofriam com angústias, vazios, relacionamentos fracassados e a dor que se escondia através de uma bela imagem. Com seu olhar perceptivo, viu que através da fotografia poderia resgatar esse poder feminino. Sendo assim, se uniu a Monique Graciele que trouxe sua experiência como coach para treinar mulheres a uma nova mentalidade para desenvolver uma auto perfomance em todas as áreas da vida. Um equilíbrio da saúde mental, física e espiritual. "Esse e-book é uma forma de levar um treinamento de Força para milhares de mulheres que hoje se sentem fracas e infelizes", relatam as amigas.