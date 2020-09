Téo José assina contrato com SBT e vira narrador principal

O SBT já tem sua equipe para as transmissões da Libertadores da América. O narrador principal é Téo José, que assinou contrata com a emissora nesta segunda-feira (14). Mauro Beting, Ricardo Rocha, Luiz Alano e Mauro Galvão também fazem parte do time de profissionais contratados pela empresa.

"Voltar para o SBT é como voltar para a minha casa. E voltar para a minha casa em um projeto tão grande, da maior competição de clubes do continente, com uma equipe guerreira, de criatividade, de qualidade e vitoriosa como é o DNA do SBT, para mim é a melhor coisa do mundo. Estou voltando nos melhores braços que poderia ter e agora é trabalhar na 'TV que tem torcida' e trazer mais torcida ainda para esta TV", assume Téo José.



A Copa Libertadores da América começará a ser exibida em rede nacional pelo canal a partir desta quarta-feira (16), a partir das 21h30, com o jogo 'Bolívar x Palmeiras' com Téo José, e os comentaristas Mauro Beting e Ricardo Rocha. A assessoria da emissora ainda confirmou a partida 'Universidad Católica x Grêmio', que vai ao ar no SBT Porto Alegre; Santa Catarina; São Luiz; Ponta Grossa; Foz do Iguaçu no mesmo dia e horário, contará com a narração e comentários de Luiz Alano e Mauro Galvão.