Peão já teve caso com galã global e jogadores de futebol

Essa coluna soube que um peão da atual temporada de 'A Fazenda' já atuou na profissão mais antiga do mundo, se é que me entendem. O participante já teve caso com um galã global e parece ter uma queda por jogadores de futebol, pois o que soubemos foi que teve casos com dois, um deles casado, inclusive. Quando a esposa desse jogador descobriu o caso, mandou uma mensagem que seu marido nunca a largaria por uma pessoa de baixo calão e que a pessoa em questão servia só para amante. Seu último caso antes de entrar no reality show também foi um famoso. As histórias são bem conhecidas em São Paulo.