'Ele é guerreiro e em breve estará de volta', diz mulher de Maurício Manieri

O cantor Maurício Manieri, de 50 anos, sofreu um infarto na sexta-feira (11) e precisou passar por cateterismo na tarde desta segunda-feira (14). Maurício fez aniversário na quinta-feira (10) e, nas redes sociais, publicou um vídeo agradecendo aos carinho dos fãs. "Meus amores, queria agradecer imensamente as mensagens de Parabéns pelo meu aniversário! Fiquei muito feliz! Vocês são os melhores e mais incríveis fãs e seguidores do mundo! Amo vocês!!", disse ele, casado com a apresentadora Izabelle Stein e pai de Marco,de 6 anos.



No início da noite Iza escreveu nas redes sociais do cantor: "Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho com o Mau. As orações são muito bem vindas nesse momento, farão toda diferença em sua recuperação . Foi um grande susto, podemos considerar um milagre ele estar entre nos hoje... Ele é guerreiro e em breve estará de volta !Agradeço a toda equipe do hospital que esta cuidando dele com tanto esmero e profissionalismo. Fiquem com Deus".

Mais cedo, a assessoria informou sobre o estado de saúde do cantor, que teve duas artérias obstruídas e recebeu dois stents.



"A Opus Entretenimento informa que Maurício Manieri foi submetido a um cateterismo nessa manhã (14 de setembro) em um hospital na região da Grande São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento. Após sentir fortes dores no peito e falta de ar na última sexta-feira, depois da realização de uma live, o artista foi levado às pressas ao hospital, onde realizou vários exames. A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas", dizia o comunicado.