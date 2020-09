'Ela só faz live se pagarem', diz Maria Zilda Bethlem sobre Maitê Proença

Maria Zilda Bethlem continua com a língua ferina. Durante uma conversa com Carolina Ferraz na noite desta segunda-feira (14), a atri duvidou quando a apresentadora do 'Domingo Espetacular', da Record, falou sobre a movimentação dos artistas para ajudar os trabalhadores do meio por conta da pandemia do coronavírus. Carol revelou que Maitê Proença, por exemplo, estaria doando toda a renda de um monólogo para ajudar a classe artística. "Acho muito difícil porque a Maitê é uma pessoa que gosta muito de dinheiro, inclusive ela só faz live se pagarem. Não estou criticando, não estou julgando porque cada um faz o que quiser da sua vida".

Tentando colocar panos quentes na conversa, Carolina deu uma amenizada. "Independente ser ou não por dinheiro. No caso desta peça, deste monólogo, eu soube que estava, sim, sendo revertida. Uma parte ou inteira... sei lá. É uma atitude legal".