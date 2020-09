Lázaro Ramos vibra com lançamento de livro em espanhol

Lázaro Ramos passou a tarde desta terça-feira (15) dando entrevistas online para jornalistas colombianos. No início deste mês, foi lançado no país vizinho da América do Sul o seu livro 'Minha Pele', que traduzido para o espanhol virou 'En mi Piel'. "Tem sido uma grata surpresa o lançamento do livro na Colômbia. Eu recebo todos os dias mensagens nas redes sociais das pessoas e isso me deixa muito feliz porque esse livro sempre foi para provocar conversas. Foi uma dia bem cansativo! Eu até compreendo espanhol, mas para falar de assuntos tão complexos é preciso manter a atenção e eu acabei falando bastante 'portunhol', mas a alegria era tanta que acabei sendo acolhido pelos jornalistas e consegui passar todas as ideias que eu queria que fossem passada", vibrou Lázaro. "Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de lançar o meu primeiro livro fora do Brasil depois de cinco infantis e um adulto por aqui", contou o ator à coluna com exclusividade.