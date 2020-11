Regina Duarte pode virar alvo de investigação do MP Federal Antonio Cruz/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 17:48 | Atualizado 18/11/2020 22:22

A atriz Regina Duarte está sendo processada pela família do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Em abril deste ano, quando era Secretária de Cultura do Governo Bolsonaro, ela publicou um post em suas redes sociais no qual afirmava que Marisa Letícia Lula da Silva tinha R$ 256 milhões em um banco. Marisa, que foi casada durante 42 anos com o ex-presidente Lula, e morreu em 2017, e por conta do post, sua família entrou com um processo contra a atriz exigindo uma indenização de R$ 131,4 mil por danos morais.

Os advogados de Lula alegam que Regina Duarte 'maculou publicamente a memória da senhora Marisa Letícia Lula da Silva' e anexaram no processo o comprovante de um saldo bancário no valor R$ 26.281,74 em uma aplicação em CDBs (Certificado de Depósito Bancário). A ação ainda não foi julgada, segundo uma matéria no UOL.

A defesa de Regina Duarte diz que o post não era de sua autoria e que apenas o reproduziu. A atriz contou que o apagou assim que ficou esclarecido que Marisa não tinha R$ 256 milhões no banco e não cometeu nenhum abuso. O seu objetivo era cobrar esclarecimentos sobre a questão patrimonial. Ela explica que 'uma vez que, ao ingressar no governo, verificou que, diferentemente da vida privada, seria impossível na vida pública amealhar um patrimônio de R$ 256,6 milhões. Nesse cenário, tratou-se de uma crítica e um pedido de esclarecimento de cunho político', acrescenta a atriz no processo.