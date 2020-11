Luiz Bacci comanda o Cidade Alerta em São Paulo, um dos carros-chefe da programação da Record Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 14:41 | Atualizado 19/11/2020 14:50

Luiz Bacci usou as redes sociais para contar que foi diagnosticado com a Covid-19. O apresentador esteve nesta quinta-feira (19), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou exames que detectaram a doença. Bacci, que ficará temporariamente afastado do 'Cidade Alerta', está assintomático e isolado em casa.

"Fui diagnosticado com a Covid. Estou assintomático. Cheguei agora do hospital onde fiz os exames de imagem e sangue. Graças a Deus estão todos normais. Estou isolado em casa e sendo acompanhado", conta o apresentador da Record TV.

Publicidade

Veja fotos: