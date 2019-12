Espectadores da TV Rio Sul, afiliada da TV Globo no interior do Rio, ficaram surpresos com um episódio ao vivo que aconteceu no telejornal RJ1. Durante entrevista sobre a expectativa do aumento nas vendas do comércio para o Natal, a repórter Cássia Almeida passou mal e acabou desmaiando no ar. A jornalista foi aos poucos caindo em cima do câmera que filmava a entrevista e teve que interromper a gravação para acudir a colega de trabalho. O entrevistado também ajudou a moça tentando segurá-la pelo braço. O link ao vivo foi imediatamente cortado e, após retornar para o estúdio, a apresentadora ficou sem reação e imediatamente mudou o assunto.

Assista: