O Réveillon de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank será diferente em 2020. Ao contrário do que todos esperam, o casal não vai desembarcar por mais um ano em Fernando de Noronha para passar a virada no paraíso como de costume. Embora eles sejam donos de uma pousada na paradisíaca ilha, o destino escolhido pelos atores desta vez foi outro: Trancoso, na Bahia. A coluna pergunta se a família Ewbank Gagliasso ficou saturada com Noronha após viralizar o meme 'Surubão de Noronha'.