Felipe Araújo e Muniky Nunes são o novo casal da praça

Há alguns dias uma especulação tomou conta da internet: Munik Nunes, campeã do 'BBB16', estaria ficando com o cantor Felipe Araújo. Os indícios sobre o affair surgiram quando a ex-sister começou a frequentar os shows do sertanejo do backstage (foto). A coluna procurou Munik que ignorou nossas mensagens. Já a assessoria de Felipe não retornou o contato até o fechamento desta nota. No entanto, quem entregou o romance nas entrelinhas foi Anderson Felício, ex-marido de Munik. Quando perguntado por uma seguidora se já superou o término ou se sente saudades da ex, o empresário respondeu: 'Atrasadinha'. Pra quem não sabe, esse é o nome do maior hit do Felipe Araújo.