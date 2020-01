Iza é sondada para ser musa de um camarote no Carnaval 2020

Iza está sendo sondada para ser musa do camarote da Revista Veja na Marquês de Sapucaí. A cantora estreia na folia e em grande estilo: como rainha da bateria da Imperatriz Leopoldinense. A beldade já é apontada como um dos nomes de maior destaque no Carnaval 2020, embora ela desfile pelo Grupo de Acesso. Samba no pé é com ela mesma!