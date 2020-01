Nicole Bahls teve crise alérgica e foi parar no hospital

Ninguém entendeu bem quando Marcelo Bimbi chegou sozinho no aniversário de Adriana Bombom na noite de ontem, em uma boate na Barra da Tijuca, já que ele tinha reatado o casamento com Nicole Bahls em pleno Réveillon 20202 na cidade de Maceió. Lembram que na véspera da virada, o casal tinha anunciado um tempo no relacionamento. Pois bem, a coluna explica a ausência de Nicole no festão da amiga: ela deu entrada à noite em um hospital com uma forte crise alérgica de tosse. Bimbi foi prestigiar a amiga da mulher e depois seguiu para ficar com a amada na unidade de saúde.

"Gravei durante o dia o programa novo da Lexa no Multishow e como estava com muita tosse e falta de ar quando acabaram as gravações, eu resolvi ir ao hospital. Dei entrada na emergência e fiquei lá um tempo. Agora, estou melhor, tomando muitos medicamentos, mas tem hora que não consigo falar porque a voz não sai. Estava com isso há mais de dez dias e o caso agravou", contou Nicole à coluna.